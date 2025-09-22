SP Goyal: स्वस्थ होकर लखनऊ पहुंचे मुख्य सचिव शशिप्रकाश गोयल ने कार्यभार संभाला

UP Chief Secretary Rejoins Office 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पद सं‍भालने वाले गोयल पिछले महीने की 16 तारीख को अस्वस्थ हुए थे। इसके बाद गोयल ने ऑपरेशन के लिए एक महीने का अवकाश लिया था। लोकभवन में मुख्य सचिव के दोबारा कार्य संभालने के बाद कई अफसर शिष्टाचार मुलाकात करने भी पहुंचे थे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और यूपी कैडर के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दिल्ली में लंबे समय तक इलाज कराने के बाद लखनऊ पहुंचे मुख्य सचिव गोयल ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन लोक भवन में सोमवार से अपना कामकाज स‍ंभाल लिया। लोकभवन में मुख्य सचिव के दोबारा कार्य संभालने के बाद कई अफसर शिष्टाचार मुलाकात करने भी पहुंचे थे।

मुख्य सचिव एसपी गोयल सोमवार को लोकभवन लौटे और कामकाज संभाल लिया। 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पद सं‍भालने वाले गोयल पिछले महीने की 16 तारीख को अस्वस्थ हुए थे। इसके बाद गोयल ने ऑपरेशन के लिए एक महीने का अवकाश लिया था। एक महीने छह दिन बाद आज नवरात्रि के प्रथम दिवस उन्होंने अपना कामकाज दोबारा से संभाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं।

1989 बैच के आईएएस अधिकारी एसपी गोयल के सोमवार को मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 17 अगस्त को एसपी गोयल के नई दिल्ली जाने के बाद मुख्य सचिव का अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार देख रहे थे।