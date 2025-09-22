Language
    SP Goyal: स्वस्थ होकर लखनऊ पहुंचे मुख्य सचिव शशिप्रकाश गोयल ने कार्यभार संभाला

    By Dharmendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:49 PM (IST)

    UP Chief Secretary Rejoins Office 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पद सं‍भालने वाले गोयल पिछले महीने की 16 तारीख को अस्वस्थ हुए थे। इसके बाद गोयल ने ऑपरेशन के लिए एक महीने का अवकाश लिया था। लोकभवन में मुख्य सचिव के दोबारा कार्य संभालने के बाद कई अफसर शिष्टाचार मुलाकात करने भी पहुंचे थे।

    उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और यूपी कैडर के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और यूपी कैडर के वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दिल्ली में लंबे समय तक इलाज कराने के बाद लखनऊ पहुंचे मुख्य सचिव गोयल ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन लोक भवन में सोमवार से अपना कामकाज स‍ंभाल लिया। लोकभवन में मुख्य सचिव के दोबारा कार्य संभालने के बाद कई अफसर शिष्टाचार मुलाकात करने भी पहुंचे थे।

    मुख्य सचिव एसपी गोयल सोमवार को लोकभवन लौटे और कामकाज संभाल लिया। 31 जुलाई को मुख्य सचिव का पद सं‍भालने वाले गोयल पिछले महीने की 16 तारीख को अस्वस्थ हुए थे। इसके बाद गोयल ने ऑपरेशन के लिए एक महीने का अवकाश लिया था। एक महीने छह दिन बाद आज नवरात्रि के प्रथम दिवस उन्होंने अपना कामकाज दोबारा से संभाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं।

    1989 बैच के आईएएस अधिकारी एसपी गोयल के सोमवार को मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 17 अगस्त को एसपी गोयल के नई दिल्ली जाने के बाद मुख्य सचिव का अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार देख रहे थे।

    शशिप्रकाश गोयल ने स्वस्थ होने के बाद पुनः मुख्य सचिव की कुर्सी संभाल ली है। फिलहाल शशिप्रकाश गोयल केवल मुख्य सचिव का काम देखेंगे। उन्हें किसी भी विभाग का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे दीपक कुमार तो बीते दिनों आईएएस अफसरों के तबादले में आईआईडीसी व और एपीसी का चार्ज दिया गया था। दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ सीईओ यूपीडा भी हैं।