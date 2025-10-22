यूपी में छठ पर घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश, अस्थायी चेजिंग रूम और शौचालय भी बनाए जाएंगे
उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पूजा के लिए नदियों और तालाबों के घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अस्थायी चेजिंग रूम और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो। सरकार का उद्देश्य छठ पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने छठ के मौके पर सफाई, फागिंग, कीटाणुनाशक दवा के छिड़काव, घाटों का समतलीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। कैंप कार्यालय पर मंगलवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों और घाटों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत व उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए।
नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छठ के मौके पर स्वच्छता और व्यवस्था ही सबसे बड़ा सेवा कार्य है। नगर निकाय घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालयों की उपलब्धता और कचरा निस्तारण की विशेष व्यवस्था करें। घाटों पर भीड़-भाड़ को देखते हुए अग्निशमन और चिकित्सा दल को भी तैनात रखा जाए। जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने, घाटों और पूजा स्थलों के आसपास विशेष रूप से अस्थायी प्रकाश व्यवस्था, हाईमास्ट लाइट, विद्युत सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के लिए कहा। सभी अधीक्षण और अधिशासी अभियंताओं से छठ पर्व के दौरान 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सभी फीडर और ट्रांसफार्मर की पहले से जांच कराने के निर्देश भी दिए। जिससे किसी प्रकार की तकनीकी खराबी न हो।
