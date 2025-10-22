यूपी में छठ पर घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश, अस्थायी चेजिंग रूम और शौचालय भी बनाए जाएंगे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने छठ के मौके पर सफाई, फागिंग, कीटाणुनाशक दवा के छिड़काव, घाटों का समतलीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। कैंप कार्यालय पर मंगलवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों और घाटों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत व उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए।

नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छठ के मौके पर स्वच्छता और व्यवस्था ही सबसे बड़ा सेवा कार्य है। नगर निकाय घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालयों की उपलब्धता और कचरा निस्तारण की विशेष व्यवस्था करें। घाटों पर भीड़-भाड़ को देखते हुए अग्निशमन और चिकित्सा दल को भी तैनात रखा जाए। जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।