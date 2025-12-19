UP: भोला प्रसाद और शुभम जायवाल पर चलेगा एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा

जागरण संवाददाता, लखनऊ: कोडिनयुक्त फेंसेडिल सीरप की तस्करी के मुख्य सरगना शुभम जायसवाल व भोला प्रसाद के खिलाफ एसटीएफ ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी।शुक्रवार को आदेश मिलने के बाद मामले की जांच कर रही टीम कार्रवाई भी और तेज कर दी है। ताकि तस्करों पर शिकंजा कसा जा सके।



कफ सीरप के मामले में एसटीएफ ने एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी की थी। मामले में तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, इस मामले में फरार चल रहे शुभम जायसवाल के खिलाफ आदेश मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर दी गई है। इसके लिए तस्करों पर दर्ज सभी मुकदमों को शामिल कर एक रिपोर्ट तैयार कर उसी के आधार पर एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ इस मामले में फरार चल रहे विकास सिंह नरवे की तलाश में एक टीम संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है।