डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ का बुधवार को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इन प्रस्तावों के पास होने से प्रदेश में शिक्षा, तकनीकी विकास, खेल बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार को बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ में उनके सरकारी आवास हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में से एक IIT कानपुर के नोएडा परिसर में भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस आधुनिक भवन के निर्माण पर कुल 281 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसे आगामी दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।