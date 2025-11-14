UP Cabinet : शाहजहांपुर में बनेगा स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: शाहजहांपुर स्थित मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अधीन चल रही सभी शैक्षणिक संस्थानों को उच्चीकृत करते हुए यहां स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के मुख्य अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ट्रस्ट की सभी चल और अचल परिसंपत्तियां निश्शुल्क राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी हैं। अब कैबिनेट की स्वीकृति मिलने से सरकार इन संस्थानों को अपग्रेड कर एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करेगी।विश्वविद्यालय की स्थापना को विधिक आधार देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत अधिनियम की धारा चार, 50 और 52 तथा अनुसूची में बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 जारी करने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार यह कदम प्रदेश में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास और छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।