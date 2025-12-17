राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोहरे को देखते हुए बसों के संचालन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि रात के समय अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति में बसों का संचालन हर हाल में रोका जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी मार्ग पर यात्री मौजूद हों और यात्रा अत्यंत आवश्यक हो, तो बसों का संचालन पूरी तरह बंद करने के बजाय सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए एक साथ कई बसों को ग्रुप में धीमी गति से चलाया जाए। इससे सामने चल रही बस को देखकर चालक को दिशा और दूरी का अनुमान मिल सकेगा और हादसों की संभावना कम होगी।

इस समय घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और बस संचालकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एक्सप्रेस-वे पर यदि दृश्यता 50 मीटर से कम हो जाती है, तो बसों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रोकने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए जन सुविधा केंद्रों, टोल प्लाजा के पास या अन्य सुरक्षित स्थलों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और दुर्घटना की आशंका से बचा जा सके।