UP Budget: अर्थव्यवस्था को ओटीडी के स्तर पर लाने के लिए 12.48 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर (ओटीडी) के स्तर पर लाने के लिए व्यावसायिक व विशेष सेवाओं के लिए अनुपूरक बजट में 12.48 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन से जुड़े विकास कार्यों के लिए 1.21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुंदेलखंड एकीकृत विकास योजना (सोलर फेंसिंग) के कार्य को पूरा करने के लिए 30.47 करोड़ रुपये देने का प्रविधान किया गया है। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के संचालन के लिए 7.04 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री फैलोशिप कार्यक्रम में शोधार्थियों के भुगतान के लिए 18.40 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

विभागों व अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ी वित्तीय नियम संग्रह खंड-एक में विद्यमान विभागों तथा अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किया गया। जिसके तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधिकारियों को दी गई वित्तीय शक्तियों (जैसे खर्च करने की सीमा, स्वीकृतियां जारी करने की सीमा) में बदलाव किया गया है।