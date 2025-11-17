यूपी में सभी BSA के लिए जारी हो गया ये आदेश, शिक्षकों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश के सभी बीएसए और एडी बेसिक अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया कि शिक्षकों का मनोबल गिराने वाली कोई भी अव्यवहारिक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी।

स्पष्ट कहा कि 15-20 मिनट की मामूली देरी पर वेतन रोकने जैसी प्रथाएं अनुचित हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और विकास में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।

मंत्री ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार, जवाबदेही और फील्ड निगरानी को नई गति देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जमीन पर प्रभावी काम सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सोमवार को योजना भवन में आयोजित बैठक में मंत्री ने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्रों की शिक्षा, विकास और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हर आदेश का अनुपालन तय समय में होना चाहिए।

बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये की डीबीटी राशि शत-प्रतिशत अभिभावकों के खातों में पहुंचे। जिन जिलों में देरी है, वहां तुरंत समाधान कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आधार वेरिफिकेशन को मिशन मोड में पूरा करने को कहा।