बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले यूपी के स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान, एक्स्ट्रा क्लास को लेकर भी अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विभाग ने तैयारियों को और सख्त कर दिया है। 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी विषयों का निर्धारित पाठ्यक्रम हर हाल में शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) के माध्यम से विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। जिन विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा होने में किसी प्रकार की कठिनाई सामने आ रही है, वहां तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है।

डीआइओएस को यह भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे निर्धारित समय से पहले पाठ्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के सभी विद्यालयों में सिलेबस पूरा हो चुका हो। इस बीच उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार भी है।

परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं, ऐप्स पर डाटा फीडिंग और अन्य गतिविधियों में शिक्षकों की सहभागिता अनिवार्य की जा रही है। कई योजनाओं में विद्यार्थियों को शामिल करने के लक्ष्य भी दिए जाते हैं, जिससे शिक्षकों पर दबाव बढ़ा है।