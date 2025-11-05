UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 18 फरवरी से

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए परीक्षा की तारीख घाेषित कर दी है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बुधवार को वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की तिथि घोषित कर दी।

हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च को संपन्न होगी। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली का समय सुबह 8.30 से 11.45 बजे तक है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर बाद 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) 2026 की परीक्षाओं में 52 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे। हाईस्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी है, जबकि इंटरमीडिएट में कमी आई है, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कम हो सकती है।

इस बार की परीक्षा के लिए 52,30,297 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 परीक्षार्थी शामिल हैं। हाईस्कूल स्तर पर परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इंटरमीडिएट स्तर पर इस बार दो लाख से अधिक छात्रों की कमी दर्ज की गई है।

पिछली बार से इस बार 2,06,877 कम विद्यार्थी पंजीकृत

यूपीबोर्ड परीक्षा में वर्ष 2025 की तुलना में 2026 की परीक्षा में कुल 2,06,877 कम विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2025 में कुल परीक्षार्थी 54,37,174 थे, वहीं 2026 में कुल परीक्षार्थी 52,30,297 हैं। अगर विस्तार से देखें तो हाईस्कूल (10वीं) में इस बार 18,780 छात्रों की वृद्धि हुई है। जबकि इंटर (12वीं) में 2,25,657 छात्रों की कमी दर्ज की गई है। बोर्ड के पास पहले से ही कक्षा 9 और 11 के 49,46,134 विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण आ चुका है। यानी कि अगले वर्ष यानी वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या फिर से 50 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है।