SIR in UP: अब तक BLO ने बांटे कुल 3.20 करोड़ गणना फॉर्म, 15 नवंबर तक करना है 100% वितरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत रविवार को बीएलओ ने सबसे अधिक 1.70 करोड़ गणना प्रपत्र बांटे। अब तक कुल 3.20 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी जिलों को 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शत-प्रतिशत वितरित करने के साथ ही वितरण की प्रगति आनलाइन अपडेट करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए।