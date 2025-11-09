SIR in UP: अब तक BLO ने बांटे कुल 3.20 करोड़ गणना फॉर्म, 15 नवंबर तक करना है 100% वितरण
उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने अब तक 3.20 करोड़ गणना फॉर्म वितरित किए हैं। अधिकारियों का लक्ष्य 15 नवंबर तक सभी घरों में 100% वितरण सुनिश्चित करना है। यह प्रयास मतदाता सूची को अद्यतन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान से वंचित न रहे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत रविवार को बीएलओ ने सबसे अधिक 1.70 करोड़ गणना प्रपत्र बांटे। अब तक कुल 3.20 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। इसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी जिलों को 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शत-प्रतिशत वितरित करने के साथ ही वितरण की प्रगति आनलाइन अपडेट करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता हैं।
चुनाव आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए।
कुछ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह गणना प्रपत्र वितरण में अब तेजी आई है। आयोग ने किसी भी भ्रामक पोस्ट पर तत्काल तथ्यपरक उत्तर देने के लिए कहा है।
एसआईआर के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य में लापरवाही तथा दिए गए निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में गणना फॉर्म बांटने के लिए अधिक संख्या में बीएलओ की तैनाती की गई है।
