    उत्तर प्रदेश भाजपा के 14 और जिलाध्यक्ष घोषित, पांच अपने पद पर बरकरार

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:46 AM (IST)

    UP BJP: फतेहपुर के दागी जिलाध्यक्ष को पार्टी ने हटा दिया है। पार्टी इससे पहले 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब 98 जिलों में से 84 जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। अब केवल 14 जिलाध्यक्ष और शेष बचे हैं।

    उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : भाजपा ने बुधवार की रात 14 और जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसमें से पांच जिलों में पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जताया गया है। फतेहपुर के दागी जिलाध्यक्ष को पार्टी ने हटा दिया है। पार्टी इससे पहले 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब 98 जिलों में से 84 जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। अब केवल 14 जिलाध्यक्ष और शेष बचे हैं

    भाजपा संगठन चुनाव के अधिकारी डा. महेन्द्र नाथ पांडेय ने बुधवार को 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इनमें आधे यानी सात अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जबकि छह सामान्य वर्ग के हैं। एक जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं। अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ महानगर, फिरोजाबाद जिला, कौशांबी व फिरोजाबाद जिला में पार्टी ने पुराने चेहरों को फिर से जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को हटा दिया है। उन पर पार्टी में पद दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने के आरोप लगे थे। उनके स्थान पर अन्नू श्रीवास्तव को फतेहपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।
    भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिलों में प्रदेश को बांटा हुआ है। इससे पहले 16 मार्च को 70 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। 28 जिलाध्यक्षों के चयन का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। आठ महीने बाद पार्टी ने अब 14 और जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा शीघ्र होने का अनुमान है।

    जिला                      नाम                    वर्ग

    मेरठ जिला               हरवीर पाल             ओबीसी
    हापुड़                    कविता माधरे            अनुसूचित जाति
    फिरोजाबाद जिला       उदय प्रताप सिंह        सामान्य
    हाथरस                  प्रेम सिंह कुशवाहा       ओबीसी
    अलीगढ महानगर       राजीव शर्मा              सामान्य
    अलीगढ जिला          कृष्ण पाल सिंह लाला    ओबीसी
    एटा                     प्रमोद गुप्ता               सामान्य
    जालौन                  उर्विजा दीक्षित            सामान्य
    झांसी महानगर         सुधीर सिंह                सामान्य
    हमीरपुर                शकुन्तला निषाद          ओबीसी
    फतेहपुर                अन्नू श्रीवास्तव             सामान्य
    बाराबंकी               राम सिंह वर्मा             ओबीसी
    जौनपुर                अजीत प्रजापति            ओबीसी
    कौशांबी               धर्मराज मौर्या               ओबीसी
    अब यह 14 जिले शेष
    शामली, अमरोहा, सहारनपुर जिला, बागपत, अंबेडकरनगर, लखीमपुर, अयोध्या महानगर, अयोध्या जिला, वाराणसी जिला, मीरजापुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया व पीलीभीत