    UP BJP: भाजपा का उत्तर प्रदेश में स्वदेशी संकल्प महाभियान, नवंबर-दिसंबर में जिलों में बनाएगी माहौल

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश भाजपा नवंबर में जिला स्तर पर प्रोफेशनल सम्मेलन आयोजित करेगी। इसी दौरान, युवा मोर्चा प्रदेश के कॉलेजों में 'स्वदेशी संकल्प सेमिनार' का आयोजन करेगा। यह अभियान नवंबर-दिसंबर में जिलों में माहौल बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आठ वर्ष से काबिज भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए नवंबर और दिसंबर में विस्तृत कार्यक्रम तय किया है। युवाओं से लेकर छोटे व्यापारियों, पटरी दुकानदारों व कारीगरों तक स्वदेशी के जरिए सभी को पार्टी जोड़ेगी।

    भाजपा एक से 15 नवंबर तक जिला स्तर पर प्रोफेशनल सम्मेलन आयोजित करेगी। इसी अवधि में युवा मोर्चा प्रदेश भर के कालेजों और महाविद्यालयों में ''स्वदेशी संकल्प सेमिनार'' का आयोजन करेगा। तीन माह का आत्मनिर्भर भारत अभियान 25 सितंबर से शुरू हुआ है। पार्टी ने नवंबर-दिसंबर में होने वाले इसके विस्तृत कार्यक्रम तय कर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।

    प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी जिलों को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को अच्छे से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों में स्वदेशी की भावना जगाने के लिए महाविद्यालय व कालेजों में ''स्वदेशी बनाम विदेशी'' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता और माक संसद का आयोजन किया जाएगा।

    इसके साथ ही एक से 30 नवंबर तक स्वदेशी पर आनलाइन क्विज, आत्मनिर्भर भारत निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसमें सभी जिलों को अपने-अपने यहां के शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ने के लिए कहा गया है। एक से 15 दिसंबर तक पटरी दुकानदार, छोटे व्यापारी, और कारीगर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन्हें भी स्वदेशी के प्रति प्रेरित किया जाएगा।
    इसी प्रकार एक से 25 दिसंबर के बीच 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प पदयात्रा' निकाली जाएगी। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रभावशाली व्यक्तियों की सहभागिता पर विशेष ध्यान रहेगा। पार्टी यह चाहती है कि यह अभियान केवल नारा न रहे, बल्कि हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बने।