UP BJP: भाजपा का उत्तर प्रदेश में स्वदेशी संकल्प महाभियान, नवंबर-दिसंबर में जिलों में बनाएगी माहौल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आठ वर्ष से काबिज भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए नवंबर और दिसंबर में विस्तृत कार्यक्रम तय किया है। युवाओं से लेकर छोटे व्यापारियों, पटरी दुकानदारों व कारीगरों तक स्वदेशी के जरिए सभी को पार्टी जोड़ेगी।

भाजपा एक से 15 नवंबर तक जिला स्तर पर प्रोफेशनल सम्मेलन आयोजित करेगी। इसी अवधि में युवा मोर्चा प्रदेश भर के कालेजों और महाविद्यालयों में ''स्वदेशी संकल्प सेमिनार'' का आयोजन करेगा। तीन माह का आत्मनिर्भर भारत अभियान 25 सितंबर से शुरू हुआ है। पार्टी ने नवंबर-दिसंबर में होने वाले इसके विस्तृत कार्यक्रम तय कर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।

प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी जिलों को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को अच्छे से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों में स्वदेशी की भावना जगाने के लिए महाविद्यालय व कालेजों में ''स्वदेशी बनाम विदेशी'' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता और माक संसद का आयोजन किया जाएगा।