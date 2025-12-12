Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP BJP President Election: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का नामांकन आज, मेगा इवेंट बनाने में जुटी पार्टी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:08 PM (IST)

    UP BJP President Election: पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष भी शुक्रवार शाम को अचानक लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यना ...और पढ़ें

    Hero Image

    लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बहुप्रतीक्षित चुनाव शनिवार व रविवार को होगा। चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई। इसमें कुल 464 मतदाता शामिल हैं। इनमें पांच सांसद, 26 एमएलए, आठ एमएलसी व 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य व जिला अध्यक्ष हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में शनिवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा 14 दिसंबर रविवार को होगी। वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष भी शुक्रवार शाम को अचानक लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सरकार व संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करने के बाद रात को वापस दिल्ली चले गए।

    प्रदेश संगठन के चुनाव अधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. महेन्द्र नाथ पांडेय ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि शनिवार 13 दिसंबर को नामांकन पत्र दोपहर दो से तीन बजे तक दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर तीन से शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। शाम चार से पांच बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। यह पूरा कार्यक्रम भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होगा।

    रविवार 14 दिसंबर को यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा। केंद्रीय चुनाव अधिकारी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। रविवार को चुनाव डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डा. आंबेडकर सभागार में होगा। इससे पहले प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया पार्टी संविधान व निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएगी।

    सर्वाधिक चर्चा में हैं यह नाम

    अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव और वर्ष 2027 में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। पार्टी में इसे विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रमुख लोगों में महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी हैं। कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज सात बार के सांसद हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी नाम चल रहा है। वह राज्यसभा सदस्य हैं और लोध बिरादरी से आते हैं। राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री अमर पाल मौर्य व साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम चल रहा है। दलित चेहरों में विनोद सोनकर, विद्या सागर सोनकर व जुगल किशोर का नाम चर्चा में है।

    दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

    राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने शुक्रवार की शाम दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। चुनाव में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शनिवार को नामांकन की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य व प्रदेश महामंत्री संजय राय को सौंपी गई है। रविवार के दिन की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला को दी गई है। रविवार को केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों तक को बुलाया गया है। करीब 3500 पदाधिकारियों के पहुंचने का अनुमान है। भाजपा इसे मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में जुट गई है।