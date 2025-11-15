UP: लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टला बड़ा हादसा, कार्य के दौरान क्रेन पलट कर फ्लाईओवर से लटकी
Mishap on Lucknow-Kanpur High Way: पीएनसी के अधिकारियों ने बताया कि कोई चोटिल नहीं हुआ है लेकिन हाइड्रा जरूर कुछ क्षतिग्रस्त हुई है। बता दें कि इससे पहले भी एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान कई बार लोहे के टुकड़े चलते हुए वाहनों पर एलीवेटेड रूट से नीचे गिर गए हैं।
डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ : लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर कार्यदायी संस्था की लापरवाही सामने आई है। इस बार एलीवेटेड रोड पर हाईड्रा मशीन एलइडी मशीन लगाते वक्त नाइस बैरियर को तोड़ते हुए नीचे लटक गई और पीछे का हिस्सा पलट गया।
इतनी ही नहीं एलीवेटेड रोड पर लगा नाइस बैरियर का हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया। शनिवार को यह घटना सुबह 9.30 बजे के आसपास उस वक्त हुई जब ट्रैफिक ज्यादा होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की कार्यदायी संस्था पीएनसी ने कार्य के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं लगाए थे।
हालांकि नाइस बैरियर जो प्लास्टिक की सीट थी, जब ऊपर से नीचे गिरी तो कोई चोटिल नहीं हुआ। हाईडिल पुलिस चौकी के पास घटना होते ही आसपास के राहगीर घबरा गए और हाइड्रा के आगे का हिस्सा एलीवेटेड रोड से नीचे लटक गया।। इसके कारण कुछ देर के लिए लखनऊ से कानपुर के बीच ट्रैफिक भी प्रभावित रहा।
पीएनसी के प्रशासनिक अधिकारी अंकुर जैन ने बताया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए थे। उन्होंने माना कि चालक ने हाइड्रा पर से नियंत्रण खाे दिया था। वाे अनियंत्रित हो गया था। घटना के वक्त एलइडी स्क्रीन व लोहे के एंगल लगाने का काम चल रहा था। उधर एलीवेटेड रोड पर हाइड्रा पलट जाने से चालक के भी चोटिल होने की बात कही गई।
पीएनसी के अधिकारियों ने बताया कि कोई चोटिल नहीं हुआ है लेकिन हाइड्रा जरूर कुछ क्षतिग्रस्त हुई है। बता दें कि इससे पहले भी एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान कई बार लोहे के टुकड़े चलते हुए वाहनों पर एलीवेटेड रूट से नीचे गिर गए हैं। यही नहीं सड़क के किनारे बने नालों में कार तक गिर चुकी है। इसके बाद भी कार्यदायी संस्था संरक्षा व सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। सरोजनी नगर के हाइडिल नहर चौराहे के पास की इस घटना के बाद लोग काफी भयभीत हैं।
एक्सप्रेस वे के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही थी और स्क्रीन लगाने के दौरान क्रेन असंतुलित होकर पलटी। हादसे के समय एलिवेटेड रोड के ओवर ब्रिज के नीचे मजदूर थे, लेकिन घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। क्रेन के पलटने के बाद अफरा-तफरी मच गई। कार्य के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानपुर से लखनऊ की तरफ आने वाली पटरी का यातायात रोक दिया गया था। जिससे इस हाईवे पर सफर करने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
