बिजली के लिए कर्ज लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे बेहतर, लोन के बोझ तले दब रहे अन्य राज्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दावा किया है कि बिजली के क्षेत्र को लेकर लिए जाने वाले कर्ज के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों में लगातार कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में कर्ज में 25 प्रतिशत की कमी आई है।

कुशल वित्तीय प्रबंधन से उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के लिए बड़ा उदाहरण पेश किया है।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में 81,952 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जबकि वर्ष 2024-25 में 61,395 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। पावर फाइनेंस कारपोरेशन की स्टेट पावर यूटिलिटी 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में 31,375 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 77,600 करोड़ रुपये हो गया। महाराष्ट्र ने 38,254 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो पांच वर्षों में बढ़कर 90,659 करोड़ रुपये हो गया।