UP: बेसिक शिक्षा विभाग से तबादले का आदेश नहीं मिलने से शिक्षक परेशान
UP Basic Teacher Transfer: बीटीसी शिक्षक संघ ने शासन से मांग की है कि जिले के अंदर और जिले के बाहर पारस्परिक तबादलों का आदेश तुरंत जारी किया जाए, ताकि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश नजदीक है, लेकिन बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने शासन से मांग की है कि जिले के अंदर और जिले के बाहर पारस्परिक तबादलों का आदेश तुरंत जारी किया जाए, ताकि शिक्षक शीत अवकाश के दौरान अपने घर के पास या सुविधाजनक विद्यालय में स्थानांतरण करा सकें।
संघ का कहना है कि शासन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले हर वर्ष किए जाएंगे। यह प्रक्रिया साल में दो बार, गर्मी और शीतकालीन अवकाश के दौरान पूरी की जानी है। इसके बावजूद अब तक न तो जिले के अंदर और न ही जिले के बाहर पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस देरी के कारण शिक्षक असमंजस में हैं।
पारस्परिक तबादले में शिक्षक को अपने जैसे दूसरे शिक्षक का जोड़ा तलाशना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। यदि आदेश देर से आया तो शीत अवकाश समाप्त हो जाएगा और शिक्षक इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षकों को जोड़ा खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हर हाल में 30 दिसंबर से पहले पारस्परिक तबादले का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहता है।
