    UP के बेसिक स्कूलों में 29 से शुरू होगी अर्द्धवार्षिक परीक्षा, दाे पालियाें में परीक्षा देंगे विद्यार्थी

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:01 PM (IST)

    UP Basic Education: कक्षा छह से आठ तक की परीक्षा केवल लिखित रूप में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे।

    उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 29 नवंबर से शुरू होकर तीन दिसंबर तक दो पालियों में कराई जाएगी।

    सुबह की पाली 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली 12:30 से 2:30 बजे तक होगी। परीक्षा के दौरान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव सहित सभी विषयों की मौखिक व लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

    कक्षा एक की परीक्षा पूरी तरह मौखिक होगी। कक्षा दो और तीन में लिखित व मौखिक परीक्षा 50-50 प्रतिशत वेटेज के साथ होगी। वहीं कक्षा चार और पांच में लिखित परीक्षा का भारांक 70 प्रतिशत और मौखिक का 30 प्रतिशत होगा। कक्षा छह से आठ तक की परीक्षा केवल लिखित रूप में आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे।

    प्रश्नों की शब्द सीमा भी तय की गई है। लिखित परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। मौखिक परीक्षा का समय प्रधानाध्यापक अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित करेंगे। सभी प्रश्नपत्रों का निर्माण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआइईटी) स्तर पर किया जाएगा। इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समय से उपलब्ध कराए जाएंगे।

    बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीएसए प्रश्नपत्रों का मुद्रण व विद्यालयों तक वितरण सुनिश्चित करेंगे। प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग एक पेज के दोनों ओर की जाएगी और उनकी पैकिंग ब्लाक स्तर पर कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेख, प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, प्राप्ति व वितरण रजिस्टर विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे।

    अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के दिन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं अभिभावकों और विद्यार्थियों को दिखानी होंगी। विद्यालय स्तर पर परीक्षा की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी, जबकि ब्लाक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।