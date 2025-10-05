UP Basic Education:47 जिलों में तीन वर्ष से नहीं भरे गए जिला समन्वयकों के पद

UP Basic Education News महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने संबंधित बीएसए को एक माह पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टी की चेतावनी दी गई है। सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भी अपने मंडल के जिलों में चयन पूरा कराने को कहा गया है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद की व्यवस्थाओं को अधिकारियों की लापरवाही ही पलीता लगा रही है। राज्य के 47 जिलों में जिला समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय कार्मिकों एवं ब्लाक परियोजना में रिक्त पदों पर तीन वर्ष में भी चयन नहीं हो पाया है। इसके लिए संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को कई बार पत्र भेजे गए, परंतु प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अब संबंधित को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आगरा, बहराइच, अमरोहा, सोनभद्र, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, जालौन, मुजफ्फनगर, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, अयोध्या, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कुशीनगर, महोबा, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, अंबेडकरनगर, अमेठी, बागपत, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, गोंडा, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, मथुरा, मेरठ, संभल, श्रावस्ती, सीतापुर और वाराणसी में वर्ष 2022 में जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर संविदानुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता), जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा), जिला समन्वयक (निर्माण), जिला समन्वयक (एमआइएस) व ईएमआइएस प्रभारी के रिक्त पदों पर चयन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद विभाग की ओर से आठ बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन पदों को शतप्रतिशत भरने में रुचि ही नहीं ली गई।

