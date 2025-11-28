Language
    यूपी के सरकारी स्कूलों के Half Year Exam में जरूरी बदलाव, कक्षा पांच की 2 परीक्षाओं की तारीख बदली

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:48 PM (IST)

    बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से आठ तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में बदलाव किया है। कक्षा पांच की 13 दिसंबर को होने वाली गणित और कला/संगीत की परीक्षाएं अब 18 दिसंबर को होंगी। यह बदलाव जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2026 के कारण किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से आठ तक होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विभाग ने 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक निर्धारित परीक्षा तिथियों को यथावत रखते हुए सिर्फ 13 दिसंबर को होने वाली कक्षा पांच की दो परीक्षाओं की तारीख बदल दी है। यह निर्णय उसी दिन आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2026 को देखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों को किसी तरह की परीक्षा टकराव की परेशानी न हो।

    शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। लेकिन 13 दिसंबर को होने वाली कक्षा पांच की प्रथम पाली की गणित तथा द्वितीय पाली की कला/संगीत विषय की परीक्षा अब 18 दिसंबर को कराई जाएगी।

    नई तिथि के अनुसार 18 दिसंबर को सुबह पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में कला/संगीत की परीक्षा आयोजित होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कार्यक्रम में सिर्फ यही दो बदलाव किए गए हैं, जबकि बाकी सभी तिथियां और निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बदले हुए कार्यक्रम की जानकारी तुरंत अपने-अपने जिले के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों तक पहुंचा दें, ताकि छात्रों और शिक्षकों को तैयारी में कोई दिक्कत न हो।