यूपी के सरकारी स्कूलों के Half Year Exam में जरूरी बदलाव, कक्षा पांच की 2 परीक्षाओं की तारीख बदली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से आठ तक होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विभाग ने 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक निर्धारित परीक्षा तिथियों को यथावत रखते हुए सिर्फ 13 दिसंबर को होने वाली कक्षा पांच की दो परीक्षाओं की तारीख बदल दी है। यह निर्णय उसी दिन आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा-2026 को देखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों को किसी तरह की परीक्षा टकराव की परेशानी न हो।

शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठ की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। लेकिन 13 दिसंबर को होने वाली कक्षा पांच की प्रथम पाली की गणित तथा द्वितीय पाली की कला/संगीत विषय की परीक्षा अब 18 दिसंबर को कराई जाएगी।