Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: यूपी में BSA समेत 450 पदों पर जल्‍द होगा प्रमोशन, खंड शिक्षा अधिकारियों के बढ़े अवसर

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। विभाग जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और उनके समकक्ष कुल 450 पदों पर पदोन्नति करने की तैयारी में है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत सूची तैयार कर ली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित प्रमोशन प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। विभाग जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और उनके समकक्ष कुल 450 पदों पर पदोन्नति करने की तैयारी में है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत सूची तैयार कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1999 बैच के 316 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की सूची बनाई गई है। इनमें से लगभग 200 अधिकारियों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। बचे हुए लगभग 250 पद राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों, इंटर कालेजों के उप-प्रधानाचार्यों और अन्य समकक्ष अधिकारियों को पदोन्नति देकर भरे जाएंगे।

    शासन के विशेष सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उमेश चंद्र ने 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को पत्र भेजकर चयन समिति की बैठक जल्द बुलाने का अनुरोध किया था। बेसिक शिक्षा में समूह ‘ख’ के 1524 पदों में से 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। इनमें 210 पद डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं।

    बाकी पद निरीक्षण शाखा (बीईओ) और राजकीय विद्यालयों के अन्य अधिकारियों को प्रमोशन के जरिये मिलते हैं। पहले प्रमोशन कोटे में पुरुष, महिला और खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए क्रमशः 61 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 17 प्रतिशत आरक्षित थे।

    नई नियमावली में इसे बदलकर 33 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बदलाव से खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रमोशन के अवसर काफी बढ़ गए हैं।