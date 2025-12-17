उत्तर प्रदेश में योजनाओं से वंचित न रहे कोई पात्र, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विभागीय योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। छात्रवृत्ति योजना में ट्रांजेक्शन फेल होने के मामलों में री-पेमेंट की स्वचालित व्यवस्था को लागू कर छात्रों को प्रत्येक चरण की सूचना एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से दी जाए। शादी अनुदान योजना के लंबित आवेदन को निस्तारित कर पात्रों को लाभांवित किया जाए।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि योजनाओं के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 15 दिसंबर तक 69,644 लाभार्थियों को 139.288 करोड़ रुपये उनके खातों में भेजे जा चुके हैं। शेष पात्र आवेदकों को लाभ देने के लिए मंडलीय और जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति के तहत 6,90,349 विद्यार्थियों को 147.75 करोड़ रुपये और दशमोत्तर छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत 5,85,954 छात्रों को 175.54 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में 21,336 ओ-लेवल और 7,355 सीसीसी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।