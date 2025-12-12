योगी सरकार की नीतियों से यूपी को लेकर बढ़ा विदेशी निवेशकों का भरोसा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो रही क्रांति

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश (Global Investment) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह परिवर्तन राज्य सरकार की पारदर्शी, सक्षम और उद्योग-अनुकूल नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जहां अंतरराष्ट्रीय कंपनियां सुरक्षित, मजबूत और विशाल बाजार की तलाश कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश अपनी विशाल जनसंख्या, मजबूत उपभोक्ता आधार, बेहतरीन कनेक्टिविटी और तेजी से सुधरते इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर उनके लिए सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। हाल ही में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा था, "उत्तर प्रदेश अब सिर्फ निवेश की संभावना नहीं, बल्कि निवेश के भरोसे का राज्य बन गया है।" यह कथन न केवल एक आत्मविश्वास है, बल्कि धरातल पर हुए क्रांतिकारी बदलावों का प्रमाण भी है।

निवेश और विकास की कहानी अभूतपूर्व औद्योगिक माहौल और नीतिगत सुधार योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में निवेशकों के लिए जो स्थिर और अनुकूल वातावरण तैयार किया है, उसने विदेशी कंपनियों को लखनऊ, नोएडा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा जैसे प्रमुख शहरों की ओर आकर्षित किया है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम और उद्योग-अनुकूल नीतियों के माध्यम से निवेश की राह में आने वाली हर बाधा को युद्ध स्तर पर दूर किया है। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की लगातार बढ़ती यात्राएं और विभिन्न देशों द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रमुख निवेश योग्य श्रेणी में रखना इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य में क्रन्तिकारी बदलाव आया है।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में वैश्विक हब उत्तर प्रदेश की गति आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। वैश्विक सप्लाई चेन की सक्रिय भागीदारी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में स्थापित कर दिया है। बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहां मोबाइल निर्माण, कंपोनेंट निर्माण और डेटा आधारित सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। इन क्षेत्रों में तैयार हो रहे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग गलियारे ने प्रदेश को एशिया के प्रमुख तकनीकी केंद्रों की कतार में ला खड़ा किया है।