    गुजरात में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के लिए आज गुजरात जाएगी यूपी एटीएस की टीम

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    UP ATS: गुजरात एटीएस ने इस बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना दी है कि गिरफ्तार यूपी निवासी दोनों आतंकी हथियार व केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे। इसकी सूचना मिलने पर गुजरात एटीएस ने नाकेबंदी कर बनासकांठा में मोहियुद्दीन को गिरफ्तार किया था। 

    आइएसआइएस के आतंकी संगठन खुरकान के संपर्क में आ गया 

    राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः गुजरात एटीएस ने उत्तर प्रदेश निवासी दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान शामली के कैराना निवासी आजाद सुलेमान शेख व लखीमपुर खीरी निवासी मो.सुहैल खान के रूप में हुई है। दोनों आतंकी हैदराबाद निवासी अहमद मोहियुद्दीन सैयद को हथियार व केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे।

    मोहियुद्दीन ने चीन से डाक्टरी की पढ़ाई की थी। इसी दौरान वह आइएसआइएस के आतंकी संगठन खुरकान के संपर्क में आ गया था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से तीन पिस्तौल, 30 से ज्यादा कारतूस और केमिकल बरामद किया गया है। यूपी एटीएस की टीम इनसे पूछताछ के लिए सोमवार को गुजरात जाएगी।
    गुजरात एटीएस ने इस बारे में उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना दी है कि गिरफ्तार यूपी निवासी दोनों आतंकी हथियार व केमिकल की सप्लाई करने गुजरात गए थे। इसकी सूचना मिलने पर गुजरात एटीएस ने नाकेबंदी कर बनासकांठा में मोहियुद्दीन को गिरफ्तार किया था। मोहियुद्दीन काफी समय से विशेष प्रकार के केमिकल से राइगिन नामक विस्फोटक यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा था।

    उसके पास से बरामद मोबाइल की जांच से सुलेमान शेख और सुहैल खान के बारे में जानकारी मिली। नतीजतन इन्हें भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया।दोनों आतंकियों ने एटीएस को बताया है कि उन्हें राजस्थान के हनुमान गढ़ से हथियार मिले थे। गुजरात एटीएस को दोनों आतंकियों ने कई अहम जानकारियां दी हैं। इसके बाद यूपी एटीएस ने इनके संपर्क वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

    दूसरी तरफ एटीएस व पुलिस ने लखीमपुर खीरी के झाला मोहल्ला निवासी मोहम्मद सुहैल के घरवालों से उसके बारे में पूछताछ की। लखीमपुर के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मोहम्म्द सुहैल के घर पर जाकर जानकारी जुटाई थी। उसके पिता सलीम ट्रैक्टर के मिस्त्री हैं। सुहैल मझला बेटा है। वह करीब तीन साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था। वह एक सप्ताह पहले गुजरात गया था।

    उसका बड़ा भाई सुम्मीं खान तमिलनाडु में कपड़ों का व्यापार करता है, जबकि छोटा बेटा वसीम कस्बे में ही एसी मरम्मत करता है। एटीएस की एक टीम ने शामली के झिंझाना कस्बे के शेखू मैदान निवासी सुलेमान के घरवालों से भी पूछताछ की है। एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार दोनों की दोस्ती मुजफ्फरनगर में पढ़ाई के दौरान हुई थी।