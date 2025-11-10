फरहान के करीबियों की तलाश में जुटी एटीएस की टीमें, विदेश से हुई थी कराेड़ाें की फंडिंग

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः टेरर फंडिंग के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीमें फरहान नबी सिद्दीकी के करीबियों की तलाश कर रही हैं। फरहान ने पूछताछ में एटीएस की टीम ने कई अहम जानकारियां उगलवाई हैं। आतंक की नर्सरी तैयार करने के लिए उसे विदेश से 11 करोड़ रुपये की फडिंग भी गई थी। इस राशि से उसने विभिन्न राज्यों में मदरसे स्थापित करने के लिए भूखंड भी खरीदे थे। पूछताछ में उसने बताया है कि तुर्की व जर्मनी सहित कई देशों के कट्टरपंथी संगठनों के साथ जुड़ा था। उसके मोबाइल से कई विदेशी नंबरों की जानकारी एटीएस को मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एटीएस ने विदेश से 11 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाने व बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप में बीते शुक्रवार को दिल्ली निवासी फरवाह को गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया था। वह इस्तानबुल इंटरनेशनल कंपनी सहित कई अऩ्य कंपनियों का भी संचालन कर रहा था। इन्हीं कंपनियों की आड़ में वह आतंक की नर्सरी तैयार करने के लिए विदेश से टेरर फंडिंग जुटा रहा था।