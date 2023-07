आतंकवाद निरोधक दस्ता ने दो आतंकियों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन्हें पूछताछ के लिए एटीएस ने लखनऊ बुलाया था। वहीं पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों को स्वीकार करने के बाद मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकी इंटरनेट मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों का प्रचार करके लोगों को आतंकी विचारधारा से जोड़ रहे थे।

यूपी ATS ने दो आतंकियों को किया गिरफ्तार, हिज्ब उल मुजाहिदीन से है दोनों का आतंकी कनेक्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊः आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने दो आतंकियों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन्हें पूछताछ के लिए एटीएस ने लखनऊ बुलाया था। वहीं पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों को स्वीकार करने के बाद मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का प्रचार-प्रसार करके लोगों को आतंकी विचारधारा से जोड़ रहे थे। इनकी पहचान रिजवान खान पुत्र मो.फारुख, निवासी 123 वार्ड नंबर दो पुंछ, कश्मीर व सद्दाम शेख पुत्र मुंशी मियां निवासी पठानपुरवा, करनपुर, गोंडा के रूप में हुई है। लंबे समय से उन्नाव में कर रहा था नौकरी रिजवान लंबे समय तक उन्नाव की मीट फैक्ट्री इंडार्गो फूड प्राइवेट लिमिटेड में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था। उसने कुछ समय पहले ही यहां से नौकरी छोड़कर बिहार के फारबिस गंज स्थित महरबा फूड प्राइवेट लिमिटेड में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर ली थी। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम आतंकी संगठनों का प्रचार कर रहा था। रिजवान जाकिर मूसा के आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद व बुरहान वानी के संगठन हिज्ब उल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा था। उसने बताया कि जेहाद की राह पर अपनी कुर्बानी देने का इंतजार कर रहा था। दूसरा आतंकी सद्दाम कर्नाटक की एनटीसी नामक कंपनी में ड्राइवर था। वह भी इंटरनेट मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों का प्रचार कर रहा था। पाकिस्तान व कश्मीर के आतंकी संगठनों था जुड़ा सद्दाम ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वह ओसामा बिन लादेन,जाकिर मूसा, रियाज नायकू, नावेद जट जैसे आतंकियों की वीडियो को इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा था। वह पाकिस्तानी व कश्मीरी आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा था। वह आतंकी संगठनों से हथियार चलाने का प्रशिक्षण हासिल करने की कवायद में जुटा था।

