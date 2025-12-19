यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज होगा शुरू, 22 को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही वंदे मातरम् पर पांच घंटे चर्चा की जाएगी। सत्र को लेकर गुरुवार को विधान भवन में आहूत सर्वदलीय बैठक में विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग करने की अपील की। महाना ने कहा कि पिछले सत्र में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा-परिचर्चा हुई थी। सभी दलों के सहयोग से जनोपयोगी मुद्दों पर तार्किक, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण चर्चा के माध्यम से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन जन आकांक्षाओं को रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान सत्र में हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ही, विधेयकों पर सार्थक चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। विधेयकों पर चर्चा करते समय उनके वास्तविक कांसेप्ट व स्वरूप को सदन में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सभी को आश्वस्त किया कि सरकार सभी चर्चाओं में भाग लेते हुए प्रत्येक प्रश्न का सकारात्मक जवाब देगी तथा सुझावों से समाधान का प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सत्र में विकसित उत्तर प्रदेश विजन डाक्यूमेंट-2047 पर लगातार 27 घंटे चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है। विकसित उप्र के विषय में पूरे प्रदेश से 98 लाख सुझाव आए हैं। आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर विजन डाक्यूमेंट बनाया जाएगा।

इस चर्चा को पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करने के लिए एसआइआर अभियान शुरू किया है। एसआइआर के माध्यम से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर वास्तविक मतदाताओं के नाम सम्मिलित करना लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला कदम है।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही सदन को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। प्रदेश सरकार संवेदनशील है। सदन के सदस्यों द्वारा कही गई बातों पर सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया है।

बैठक में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, अपना दल (सोनेलाल) के राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सिंह बालियान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के डा. संजय निषाद व रमेश सिंह, कांग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना’, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विनोद सरोज तथा बहुजन समाज पार्टी के उमाशंकर सिंह ने सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।