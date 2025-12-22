UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज, अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। UP Assembly Session LIVE - उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज योगी सरकार वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में पंचायत चुनाव की तैयारियों और यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़क परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की है। ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता मिलेगी।

यहां पढ़ें शीतकालीन सत्र के लाइव अपडेट्स-