UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज, अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार

    उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। योगी सरकार वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में पंचायत चुनाव की तैयारियों और यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़क परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की है।

    By Shivam Yadav Mon, 22 Dec 2025 09:22 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। UP Assembly Session LIVE - उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज योगी सरकार वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में पंचायत चुनाव की तैयारियों और यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़क परियोजनाओं के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की है। ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता मिलेगी।

    यहां पढ़ें शीतकालीन सत्र के लाइव अपडेट्स-

    22 Dec 20259:22:54 AM

    सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपये की मांग

    लोक निर्माण विभाग ने भी सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपये की मांग की है। ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार अनुपूरक बजट में धनराशि दे सकती है। 

     
    22 Dec 20259:21:21 AM

    एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को दी जा सकती है बड़ी धनराशि

    शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट में यूपीडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भारी-भरकम धनराशि दी जा सकती है।

    22 Dec 20259:19:18 AM

    विपक्ष के सवालों का दमदारी से दें जवाब: सीएम

    विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर रविवार को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विधायकों और एमएलसी की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और विधायकों को दोनों सदनों में पूरी तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री खासतौर से पूरी तैयारी के साथ सदन में आएं और विपक्ष के सवालों व आरोपों का दमदारी से जवाब दें।

    22 Dec 20259:11:49 AM

    लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का होगा अनुपूरक बजट

    शीतकालीन सत्र में सोमवार को योगी सरकार वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट का अनुमानित आकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है।