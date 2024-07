Love Jihad Law: यूपी में लव जिहाद पर नया कानून, कोई भी कर सकेगा शिकायत; हो सकती है उम्रकैद तक की सजा

Against Love Jihad Bill Passed In UP Assembly उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा होगी। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया था। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है।