    उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में होगी रेग्युलर पुलिसकर्मियों की तैनाती, ड्रग माफियाओं पर कसेंगे नकेल

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को मजबूत करने का फैसला किया है। ANTF में अब रेग्युलर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जिससे ड्रग ...और पढ़ें

    योगी सरकार एएनटीएफ को करेगी और मजबूत

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशे के आगोश में धकेलने वाले अवैध नशे के सौदागरों पर योगी सरकार अब बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदेश में नशे के कारोबार पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में ANTF में पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्ति (deputation) पर तैनात किया गया है और नियतन (sanctioned strength) के हिसाब से भी बल (फोर्स) कम है। इस स्थिति को सुधारते हुए, योगी सरकार ने ANTF में रेग्युलर पुलिसकर्मियों की तैनाती करने और नियतन के अनुसार बल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस कदम से न केवल ANTF को मजबूती मिलेगी, बल्कि प्रदेश में अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई में भी तेजी आएगी और ड्रग माफियाओं की कमर टूटेगी।

    ANTF यूनिट्स और थानों पर 386 पदों का है नियतन

    एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के आईजी अब्दुल हमीद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध नशे पर नकेल कसने और ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए वर्ष 2022 में ANTF का गठन किया था। इस दौरान 6 थाने और 8 यूनिट का गठन किया गया।

    • थानों का नियतन: प्रत्येक थाने पर 28 पुलिसकर्मियों की तैनाती का नियतन रखा गया है, जिसमें एक निरीक्षक, 4 उपनिरीक्षक, 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 मुख्य आरक्षी, 12 आरक्षी, 2 आरक्षी चालक और 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।
    • यूनिट का नियतन: इसी तरह यूनिट में 18 पुलिस अधिकारियों समेत कर्मचारियों की तैनाती का नियतन है, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक, 1 निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 मुख्य आरक्षी, 8 आरक्षी, 2 आरक्षी चालक, और 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।

    आईजी ने बताया कि ANTF में पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति का कुल नियतन 386 है। इसमें 15 राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय पर 59, 6 थानों पर 168, और 8 यूनिट पर 144 पदों पर तैनाती का नियतन है।

    150 खाली पदों पर जल्द होगी तैनाती

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ ANTF की समीक्षा बैठक की थी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में ANTF में बल को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है, और बल की संख्या मानक के अनुरूप नहीं है।

    इस पर, मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को ANTF में सभी पुलिसकर्मियों को रेग्युलर तैनाती देने और नियतन के अनुसार जल्द से जल्द बल तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के लिए विभाग का गठन किया गया है, ऐसे में उन्हें बल के साथ-साथ आधुनिक उपकरण भी तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।

    आईजी के अनुसार, वर्तमान में विभाग में 236 पदों पर ही अधिकारी-कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जबकि 150 पद अभी भी खाली हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, जल्द ही सभी खाली पदों पर योग्य 'जांबाजों' की तैनाती की जाएगी, जिससे अवैध ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ अभियान को नई गति मिलेगी।