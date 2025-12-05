दहशत में हैं हरदोई से लेकर बहराइच तक के लोग, सांड़-सियार और भेड़ियों के हमले में तीन की मौत; दो घायल

जागरण टीम, लखनऊ। मानव-वन्यजीव संघर्ष में तो लोगों की जान जा ही रही है, बेसहारा पशु भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। हरदोई में सांड़ के हमले में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई तो सियार ने खेत में सोने गए बुजुर्ग को मार डाला। उधर, बहराइच में दो जगह भेड़ियों के हमले में दो बालिकाएं जख्मी हो गई हैं। सितंबर से अब तक बहराइच में भेड़ियों के हमले में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हो चुके हैं।

हरदोई के ग्राम भदेउना में नीलम गुरुवार को चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय सांड़ ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्वजन उपचार के लिए हरदोई लेकर जा रहे थे। रास्ते में नीलम ने दम तोड़ दिया। दूसरी घटना में शाहाबाद क्षेत्र में घटी, जब सुशील बुधवार शाम फसल की रखवाली करने गए थे जहां खेत में सांड़ ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्वजन ने शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आराम मिलने पर कुछ देर बाद स्वजन घर लेकर चले गए। घर में गुरुवार की रात सुशील की मौत हो गई। टड़ियावां के शिवकुमार ने तालाब में सिंघाड़े की फसल लगाई थी। वह तालाब के पास झोपड़ी में रहते थे। गुरुवार की रात झोपड़ी में सो रहे थे, तभी सियार ने हमला कर दिया।

सियार ने सिर व हाथ-पैरों को नोच डाला। चीखें सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो वह घायल पड़े मिले। मेडिकल कालेज अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर बहराइच के कैसरगंज रेंज में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।