पैरामेडिकल के लिए स्टेट अलायड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन, सभी को कराना होगा पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लैब, एक्सरे, ईसीजी टेक्नीशियन आदि के पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद (यूपी स्टेट अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल) का गठन किया गया है। अभी तक स्टेट मेडिकल फैकल्टी में ही पैरामेडिकल का पंजीकरण होता था।

अब सभी पैरामेडिकल को नई काउंसिल में फिर से अपना पंजीकरण कराना होगा। काउंसिल का कार्यालय स्टेट मेडिकल फैकल्टी परिसर 5 सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड लखनऊ में बनाया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर 7311140707 भी जारी किया गया है।

अध्यक्ष डॉ. कमल पंत ने डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक (पीजी) और पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को काउंसिल के गठन की जानकारी दे दी है। पैरामेडिकल पंजीकरण के अलावा प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम की निगरानी काउंसिल करेगी।

मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस, ट्रामा केयर एंड सर्जिकल/एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नॉलॉजी, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रीशन साइंस, आप्थेल्मिक साइंसेज, आक्यूपेशनल थेरेपी, कम्युनिटी केयर बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज एंड अदर प्रोफेशनल, मेडिकल रेडियालाजी इमेजिंग एंड थेरेप्यूटिक टेक्नॉलॉजी, मेडिकल टेक्नालाजिस्ट एंड फिजिशियन एसोसिएट्स, हेल्थ केयर इंफार्मेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंफार्मेटिक विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम से जुड़े प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीकरण नई काउंसिल में किया जाएगा।