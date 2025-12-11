Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैरामेडिकल के लिए स्टेट अलायड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन, सभी को कराना होगा पंजीकरण

    By Amit Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल के पंजीकरण के लिए स्टेट अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन किया गया है। सभी पैरामेडिकल को अब नई काउंसिल में पंजीकरण कराना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लैब, एक्सरे, ईसीजी टेक्नीशियन आदि के पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद (यूपी स्टेट अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल) का गठन किया गया है। अभी तक स्टेट मेडिकल फैकल्टी में ही पैरामेडिकल का पंजीकरण होता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब सभी पैरामेडिकल को नई काउंसिल में फिर से अपना पंजीकरण कराना होगा। काउंसिल का कार्यालय स्टेट मेडिकल फैकल्टी परिसर 5 सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड लखनऊ में बनाया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर 7311140707 भी जारी किया गया है।

    अध्यक्ष डॉ. कमल पंत ने डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक (पीजी) और पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को काउंसिल के गठन की जानकारी दे दी है। पैरामेडिकल पंजीकरण के अलावा प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम की निगरानी काउंसिल करेगी।

    मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंस, ट्रामा केयर एंड सर्जिकल/एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नॉलॉजी, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रीशन साइंस, आप्थेल्मिक साइंसेज, आक्यूपेशनल थेरेपी, कम्युनिटी केयर बिहेवियरल हेल्थ साइंसेज एंड अदर प्रोफेशनल, मेडिकल रेडियालाजी इमेजिंग एंड थेरेप्यूटिक टेक्नॉलॉजी, मेडिकल टेक्नालाजिस्ट एंड फिजिशियन एसोसिएट्स, हेल्थ केयर इंफार्मेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ इंफार्मेटिक विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम से जुड़े प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीकरण नई काउंसिल में किया जाएगा।

    गौरतलब है कि नर्सों के पंजीकरण के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल और फार्मासिस्ट के लिए पंजीकरण के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल पहले ही कार्यरत है। इनके पंजीकरण पहले से ही अलग किए जाते हैं। पैरामेडिकल के लिए काउंसिल का गठन अब किया गया है।