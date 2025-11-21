यूपी में फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही वाले जिलों को लेकर कृषि मंत्री सख्त, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के काम में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों को कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने चेतावनी दी है। इनमें सुलतानपुर, बलिया, संतकबीरनगर, गोरखपुर और बागपत आदि जिले शामिल हैं।

मंत्री ने कहा है कि पीछे चल रहे जिलों के अधिकारी गाजियाबाद और बस्ती जैसे अग्रणी जिलों से प्रेरणा लेकर मिशन मोड में काम करें। यदि कार्य में तत्काल तेजी नहीं लाई गई तो शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जब पूरे प्रदेश का औसत 59.10 प्रतिशत है तो सुलतानपुर और बलिया जैसे जिलों का 50 प्रतिशत के आसपास संघर्ष करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।



कृषि विभाग के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री के लक्ष्य को लेकर जिलावार प्रदर्शन में गाजियाबाद सबसे आगे है। उसने 79.76 प्रतिशत काम से पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद बस्ती ने 79.05 प्रतिशत,सीतापुर ने 78.22 प्रतिशत, रामपुर ने 76.90 प्रतिशत और फिरोजाबाद ने 76.00 प्रतिशत कार्य पूरा क शीर्ष पांच जिलों में जगह बनाई है।

वहीं, कुछ जिलों की प्रगति अत्यंत धीमी और चिंताजनक है। सुलतानपुर में केवल 49 प्रतिशत काम हुआ है और वह सबसे पीछे चल रहा है। वहीं बलिया 50.23 प्रतिशत, संत कबीर नगर 50.32 प्रतिशत, गोरखपुर 50.53 प्रतिशत और बागपत 51.04 प्रतिशत प्रगति के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों में शामिल हैं।