यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! विभाग शुरू करेगा कृषि यंत्रीकरण हेल्पलाइन
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण हेल्पलाइन शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ाना है। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने अधिकारियों को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश को कृषि यंत्र निर्माण का केंद्र बनाने पर जोर दिया और छोटे किसानों के लिए किफायती यंत्रों के विकास की बात कही। इसके अतिरिक्त, 'श्री अन्न गैलरी' का भी उद्घाटन किया गया, जो मिलेट्स के महत्व को दर्शाती है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खेती में यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कृषि यंत्रीकरण हेल्पलाइन शुरू करेगा। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने शुक्रवार को इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष सेल गठित करने के लिए भी कहा गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश को कृषि यंत्र निर्माण का हब बनाने के लिए स्थानीय कंपनियों की सहभागिता के साथ बाहरी राज्यों की कंपनियों से भी निर्माण इकाइयां स्थापित कराई जाएं। कृषि भवन में कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों के साथ बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, इसलिए छोटे और किफायती कृषि यंत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
अधिकारियों से कहा कि इम्पैनलमेंट प्रक्रिया को आनलाइन करने, तिथियों का निर्धारण करने और अभिलेखीय त्रुटियों को सुधारने के बाद कंपनियों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए लेजर कट (यंत्रों पर विशेष नंबर अंकित करना) में प्रदेश को शामिल किया गया है।
एक अन्य बैठक में आइआइटी रुड़की के प्रोफेसरों के साथ प्रदेश में प्रस्तावित भू-इंजीनियरिंग आधारित कृषि माडल पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने कहा कि पूर्व में हुए प्रयोगों की लागत, किसानों को हुए लाभ और परिणामों का पुनर्मूल्यांकन कर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आधुनिक भूमि प्रबंधन (एएलएम) कार्बन परियोजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
परियोजना को एक मंडल में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में गेहूं के बीज वितरण की भी समीक्षा की गई। प्रदेश में उपलब्ध 9,74,730 क्विंटल बीज के सापेक्ष 7,58,603 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है। मंत्री ने किसानों से अपील की कि 30 नवंबर से पूर्व बीज अवश्य प्राप्त करें, जिससे उन्हें अनुदान का लाभ मिल सके। बैठक में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।
कृषि निदेशालय में श्री अन्न गैलरी का लोकार्पण
कृषि मंत्री और राज्यमंत्री ने कृषि भवन के तृतीय तल पर स्थापित ‘श्री अन्न (मिलेट्स) गैलरी’ का उद्घाटन किया। गैलरी मिलेट्स के महत्व, पोषण मूल्य तथा उनके प्रसंस्करण की जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। वहीं 20 व्यक्तियों की क्षमता वाली नई लिफ्ट का भी लोकार्पण किया गया।
