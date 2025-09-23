PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी, ऊर्जा मंत्री बोले- ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देगा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यूपी ने जुलाई में सबसे अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए और अगस्त में भी आगे रहा। राज्य में अब तक 208407 रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अग्रणी है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। छठवें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जुलाई में यूपी ने देश में सबसे अधिक रूफटाप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कीर्तिमान बनाने के साथ ही अगस्त में भी 28,029 नए संयंत्र स्थापित करते हुए सभी राज्यों से आगे रहा।
यह सफलता उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय होने के साथ ही विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम है। आने वाले वर्षों में यूपी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देने का कार्य करेगा।
नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मंगलवार को आयोजित सम्मेलन से वर्चुअल जुड़ते हुए मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 2,08,407 रूफटाप संंयंत्र स्थापित हो चुके हैं। यह राज्य की हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सतत निवेश को आकर्षित कराने के साथ ही प्रदेश को स्वच्छ, सस्ती तथा टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
आज देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है।
