UP News: आधार पंजीयन अभियान को गति, दिसंबर में लखनऊ-बाराबंकी-रायबरेली में लगेंगे विशेष शिविर
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में लगभग पांच करोड़ बच्चों के आधार पंजीयन होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी आधार सेवा केंद्र दूर-दूर हैं और जागरुकता की कमी के कारण लोग आधार पंजीयन के प्रति उदासीन रहते हैं।
विशेषकर बच्चों का आधार पंजीयन उनके किशोर होने तक नहीं कराते। इसके दृष्टिगत डाक विभाग ने स्थानीय इलाकों में जाकर आधार पंजीयन, अपडेट और संशोधन करने की सुविधाएं देने की पहल की है। आधार पंजीयन अभियान को गति देने के लिए इस महीने मुख्यालय क्षेत्र में 33 शिविर लगाए जा रहे हैं।
लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने बताया कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चों का आधार पंजीयन नहीं हुआ है, वहां डाक विभाग शिविर लगा रहा है।
यह सुविधा लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के छह जिलों (लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अयोध्या और अंबेडकरनगर) में दी जा रही है। इसके लिए मोबाइल उपकरणों (कंप्यूटर सेट, बायोमीट्रिक और आइरिस स्कैनर) की खरीदारी की गई है।
पंजीयन के साथ ही आधार संशोधन व अपडेट की सुविधा भी दी जा रही है। स्कूल ही नहीं, ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर आधार पंजीयन कैंप लगवाया जा सकता है। इसके लिए विभाग के फोन नंबर 9451481919 व 7839563372 पर संपर्क किया जा सकता है।
यहां लगाए जाएंगे शिविर
लखनऊ: आठ से 10 दिसंबर-बाल निकुंज इंटर कालेज, आठ से नौ दिसंबर-बायज एंग्लो बंगाली इंटर कालेज हुसैनगंज मोहिबुल्लापुर, 11 से 13 दिसंबर- प्राथमिक विद्यालय कन्नियाखेड़ा बंथरा, 15 दिसंबर-नटखट प्ले स्कूल कुर्सी रोड, 15 से 17 दिसंबर-प्राइमरी स्कूल मीरकनगर, 18 से 20 दिसंबर-प्राइमरी स्कूल दौलतपुर, 22 से 24 दिसंबर-बाल निकुंज इंटर कालेज बेलिगराद अलीगंज, 26 से 28 दिसंबर-महाकाली इंटर कालेज निलमथा, 29 से 31 दिसंबर-प्राथमिक विद्यालय उतरावां।
बाराबंकी: छह से आठ दिसंबर-सैदखानपुर कोटवा सड़क व साईं इंटर कालेज बड़ेल, नौ से 10 दिसंबर साईं इंटर कालेज लखपेड़ाबाग व आलियाबाद, 11 से 13 दिसंबर दादूपुर असंदरा व तेराकलां देवा, 15 से 17 दिसंबर बबुरी असंदरा व सीतामऊ, 18 से 19 दिसंबर-चौबीसी हैदरगढ़ व रामनगर, 20 से 22 दिसंबर घर्कुइयां हैदरगढ़, 22 से 24 दिसंबर नानमऊ, 26 से 27 दिसंबर मझगवां शरीफ, 29 से 31 दिसंबर कोटवाधाम।
रायबरेली: छह दिसंबर ब्लाक संसाधन केंद्र डीह व पंचायत भवन इन्हौना।
सीतापुर: छह दिसंबर फत्तेपुर कमलापुर, आठ से 13 दिसंबर-सकरां लहरपुर।
अंबेडकरनगर: छह दिसंबर मरहरा, दुल्हूपुर।
अयोध्या: नौ से 11 दिसंबर कमला देवी भगवती प्रसाद स्मारक, 12 से 13 दिसंबर-देवा पब्लिक स्कूल, उसरु अमौना।
