यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में SC में इस दिन होगी सुनवाई, टीचरों ने बुलंद की आवाज

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। शिक्षक इस मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया है और सरकार से त्वरित समाधान की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख जल्द घोषित होने की संभावना है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उठे विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच करेगी। इस सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में आवाज तेज कर दी है।

    अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अब विभिन्न जिलों में भाजपा के विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों से मिलकर याची लाभ देने की मांग शुरू की है।

    यह क्रम बरेली और बदायूं से शुरू हुआ है और अभ्यर्थी लगातार अन्य जिलों में भी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि कल भी कई जिलों में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर समस्या को प्रमुखता से रखा जाएगा।

    पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उनकी टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और आरक्षण से जुड़ी उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा।