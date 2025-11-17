यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में SC में इस दिन होगी सुनवाई, टीचरों ने बुलंद की आवाज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर उठे विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच करेगी। इस सुनवाई से पहले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में आवाज तेज कर दी है।

अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अब विभिन्न जिलों में भाजपा के विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों से मिलकर याची लाभ देने की मांग शुरू की है। यह क्रम बरेली और बदायूं से शुरू हुआ है और अभ्यर्थी लगातार अन्य जिलों में भी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि कल भी कई जिलों में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर समस्या को प्रमुखता से रखा जाएगा।