शाहजहांपुर-मथुरा समेत यूपी के 16 जिलों के लोगों को मिलेगी राहत, 56 करोड़ रुपये की लागत से 35 नए केंद्र बनवाएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निराश्रित गोवंश के खुले में घूमने से हो रही परेशानी से 16 जिलों में लोगों को थोड़ी राहत मिलने जा रही है। इनमें से शाहजहांपुर व हरदोई में पांच-पांच, सीतापुर में चार, बहराइच में तीन, अमेठी, देवरिया, गोरखपुर, रायबरेली, मथुरा व ललितपुर में दो-दो और अयोध्या, बाराबंकी, हापुड़, बुलंदशहर, झांसी और जालौन में 35 नये गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण के लिए सरकार ने 56.04 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। जिसके बाद पशुधन विभाग ने जल्द निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं।



योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही गो संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए अब तक 7700 से अधिक गो आश्रय स्थलों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें 12.50 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश रखे गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए दो हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया। एक वृहद गो आश्रय केंद्र के निर्माण की लागत को बढ़ाकर 1.60 करोड़ रुपये कर दिया है।