उत्तर प्रदेश में 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बने पीएम श्री, ग्रीन स्कूल के रूप में होंगे विकसित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अब कुल 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत आ गए हैं। वर्ष 2025-26 में 12 नए विद्यालयों को इस योजना में शामिल किया गया है।

इनमें अमेठी, आजमगढ़, बाराबंकी, बहराइच, बिजनौर, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के एक-एक विद्यालय और मेरठ और सोनभद्र के दो-दो राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इससे पहले प्रदेश के 145 विद्यालय पीएम श्री योजना से जुड़ चुके थे।

अब चयनित इन 12 विद्यालयों को हरित ऊर्जा से युक्त ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस व द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती और प्लास्टिक मुक्त वातावरण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।