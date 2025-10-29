उत्तर प्रदेश में 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बने पीएम श्री, ग्रीन स्कूल के रूप में होंगे विकसित
उत्तर प्रदेश में अब 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत आ गए हैं। वर्ष 2025-26 में 12 नए विद्यालय शामिल किए गए हैं। इन विद्यालयों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं होंगी। शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाएगा। सरकार ने इन विद्यालयों के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। पीएम श्री योजना का उद्देश्य विद्यालयों को आधुनिक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अब कुल 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत आ गए हैं। वर्ष 2025-26 में 12 नए विद्यालयों को इस योजना में शामिल किया गया है।
इनमें अमेठी, आजमगढ़, बाराबंकी, बहराइच, बिजनौर, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के एक-एक विद्यालय और मेरठ और सोनभद्र के दो-दो राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इससे पहले प्रदेश के 145 विद्यालय पीएम श्री योजना से जुड़ चुके थे।
अब चयनित इन 12 विद्यालयों को हरित ऊर्जा से युक्त ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस व द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती और प्लास्टिक मुक्त वातावरण जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
साथ ही इन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, विज्ञान व गणित प्रयोगशालाएं, डिजिटल पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम और पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक, खेल आधारित, खोज और चर्चा आधारित बनाया जाएगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा मिले।
प्रदेश सरकार ने इन 12 नए विद्यालयों के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। पीएम श्री योजना की शुरुआत पांच सितंबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालयों को आदर्श, आधुनिक और नवाचारयुक्त शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना है। प्रदेश में तब से पीएम श्री से राजकीय विद्यालयों को आच्छादित किया जा रहा है।
