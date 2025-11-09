जनता के बीच उतरेगी यूपी-112, महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट और बुजुर्गों के लिए 'सवेरा' पर फोकस

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सुरक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है और यूपी-112 इसके लिए हर पल आपके साथ है। इसी भरोसे और सुरक्षा के संदेश के साथ यूपी-112 जनता के बीच उतरने जा रही है।

'जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ' थीम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112 एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान चरण बद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जनपदों में चलेगा, जिसके प्रथम चरण ( 10 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक ) यह अभियान आगरा कमिश्नरेट एवं आगरा जोन के सभी जनपदों में संचालित होगा । इस अभियान का उद्देश्य जनता को यूपी-112 का अन्य सभी आपात सेवाओं के साथ एकीकरण, महिलाओं हेतु नाइट एस्कॉर्ट सेवा और बुजुर्गों हेतु सवेरा योजना जैसी विशेष सेवाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना है।