जनता के बीच उतरेगी यूपी-112, महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट और बुजुर्गों के लिए 'सवेरा' पर फोकस
यूपी-112 'जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ' थीम पर एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। यह अभियान 10 से 18 नवंबर 2025 तक आगरा कमिश्नरेट और आगरा जोन के जिलों में चलेगा। इसका उद्देश्य जनता को यूपी-112 की आपात सेवाओं, महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट सेवा और बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना जैसी विशेष सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है। नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन और सीधे संवाद के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता फैलाई जाएगी।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सुरक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है और यूपी-112 इसके लिए हर पल आपके साथ है। इसी भरोसे और सुरक्षा के संदेश के साथ यूपी-112 जनता के बीच उतरने जा रही है।
'जन-जागरूकता की बात, जन-जन के साथ' थीम पर उत्तर प्रदेश पुलिस की आपात सेवा यूपी-112 एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान चरण बद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जनपदों में चलेगा, जिसके प्रथम चरण ( 10 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक ) यह अभियान आगरा कमिश्नरेट एवं आगरा जोन के सभी जनपदों में संचालित होगा । इस अभियान का उद्देश्य जनता को यूपी-112 का अन्य सभी आपात सेवाओं के साथ एकीकरण, महिलाओं हेतु नाइट एस्कॉर्ट सेवा और बुजुर्गों हेतु सवेरा योजना जैसी विशेष सेवाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना है।
इन 8 जनपदों में नुक्कड़ नाटक, सचल एल ई डी वैन और जनता से सीधे संवाद से बढ़ेगा सुरक्षा का भरोसा। इस विशेष अभियान के तहत तीन टीमें क्रम से आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद तथा कासगंज में व्यापक रूप से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी।
प्रत्येक टीम में यूपी-112 मुख्यालय के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में प्रचार प्रसार दल के 12 सदस्य होंगे, जो तीन दिन तक प्रत्येक जनपद में रुककर वहाँ के स्कूल-कॉलेजों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख स्थानों पर जाकर नुक्कड़ नाटकों और एलईडी वैन पर चलने वाले वीडियो, सुरक्षा संदेश और जन संवाद श्रृंखला के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे ।
टीमवार कार्यक्रम का शेड्यूल
- टीम ‘A’ 10 से 12 नवंबर तक कमिश्नरेट आगरा, 13 से 15 नवंबर तक मथुरा और 16 से 18 नवंबर फिरोजाबाद में कार्यक्रम करेगी ।
- टीम ‘B’ 10 से 12 नवंबर तक अलीगढ़, 13 से 15 नवंबर तक हाथरस और 16 से 18 नवंबर तक कासगंज में कार्यक्रम करेगी ।टीम ‘C’ 10 से 12 नवंबर तक मैनपुरी और 13 से 15 नवंबर तक एटा में कार्यक्रम करेगी।
अभियान के दौरान संबंधित जनपद के अधिकारी भी मौके पर उपलब्ध रहकर जनसंवाद में प्रतिभाग करेंगे ।
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष पहल
- आपातकालीन स्थिति में महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट सेवा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक।
- उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए पीआरवी एस्कोर्ट की सुविधा देती है।
- बुजुर्ग, सवेरा योजना में पंजीकरण कराकर 112 कनेक्टिविटी में प्राथमिकता पाते हैं।
