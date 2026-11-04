दीपावली पर उत्तर प्रदेश के हर संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेगी यूपी-112, डीजी ने दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर उत्तर प्रदेश में आपातकालीन पुलिस सहायता व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यूपी-112 संवेदनशील इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ाएगा। पूर्व में हुई घटनाओं और आपातकालीन सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर थाना क्षेत्रवार हाटस्पाट चिह्नित किए जाएंगे। इन स्थानों और संवेदनशील मार्गों पर पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों को संशोधित रूट चार्ट गुुरुवार तक यूपी-112 मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक यूपी-112 बिनोद कुमार सिंह ने बुधवार को मुख्यालय से प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर दीपावली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी पीआरवी वाहनों की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जनशक्ति की कमी अथवा तकनीकी खराबी के कारण कोई भी वाहन गैर-संचालित स्थिति में नहीं रहना चाहिए।

व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर बैठक में पीआरवी की निगरानी और संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। आरओआइपी पर तैनात पुलिसकर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ इवेंट मानिटरिंग की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। पीआरवी कर्मियों की नियमित ब्रीफिंग और चेकिंग के निर्देश भी दिए गए, ताकि त्योहार के दौरान उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की कमी न रहे।