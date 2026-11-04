दीपावली से पहले बंटेगा कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, कासगंज में 30 तक होगा वितरण

संवाद सूत्र, कासगंज। जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर छह नवंबर से मुफ्त राशन का वितरण शुरू होगा। यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन दुकानों पर सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक और शाम दो से छह बजे तक खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल शामिल हैं। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल शामिल हैं। प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी की मौजूदगी में वितरण कराया जाएगा। ई-पाश मशीन से वितरण पर्ची भी मिलेगी, जिसमें खाद्यान्न की मात्रा और उसका मूल्य शून्य अंकित होगा।