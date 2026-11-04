दीपावली ऑफर के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक खाता! मुरादाबाद में अब तक 73 करोड़ की ठगी के बाद अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली पर कैशबैक, मुफ्त शापिंग वाउचर और आकर्षक आफर का लालच लोगों की मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकता है। साइबर ठग त्योहार के मौके पर लोगों को निशाना बनाने के लिए वाट्सएप और मोबाइल पर फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। इन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही बैंक खाते से रकम उड़ने का खतरा है।

मुरादाबाद में साइबर अपराध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले पांच साल में साइबर ठग जिले के लोगों से करीब 73 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं। साइबर थाने में ठगी की 162 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से करीब 23 करोड़ रुपये पीड़ित को वापस भी कराए गए हैं। पिछले कई दिनों से दीपावली आफर के नाम पर संदिग्ध मैसेज मिलने की 50 से अधिक शिकायतें साइबर सेल और साइबर थाने तक पहुंच चुकी हैं।

त्योहारों में बाजारों के साथ आनलाइन खरीदारी और डिजिटल भुगतान का चलन बढ़ जाता है। साइबर ठग इसी का फायदा उठाने में जुटे हैं। लोगों के वाट्सएप पर अलग-अलग नंबरों से दिवाली कैशबैक, मुफ्त शापिंग वाउचर, विशेष छूट और इनाम जीतने के संदेश भेजे जा रहे हैं।

इनमें आकर्षक आफर का दावा करते हुए एक लिंक दिया जाता है। कुछ मैसेज में आफर खत्म होने का समय बताकर तत्काल लिंक खोलने का दबाव बनाया जाता है। जल्दबाजी में लोग बिना जांच-पड़ताल किए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं।