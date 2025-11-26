राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उन्नाव के शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य में जल्द ही पर्यटकों को रात के जंगल का नजारा भी देखने को मिलेगा। राज्य में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईको पर्यटन विकास बोर्ड पक्षी अभ्यारण्य में एआर-वीआर (संवर्धित और आभासी वास्तविकता) डोम की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस गोलाकार डोम में बैठकर पर्यटक जंगल के किसी भी समय का वर्चुअल दृश्य देख सकेंगे। पर्यटकों के लिए ईको पर्यटन बोर्ड की तरफ से पहली बार किसी अभ्यारण्य में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने अब ईको पर्यटन को भी बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत प्रमुख ईको पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को रात्रि विश्राम की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सहित अन्य स्थलों पर पीपीपी मोड पर निजी कंपनियों द्वारा पर्यटकों के लिए काटेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।