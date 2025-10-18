धनतेरस, दीपावली, भैयादूज और छठपूजा पर बनी रहेगी बिजली; पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने किए व्यापक इंतजाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शनिवार को धनतेरस के साथ ही दीपावली, भैयादूज और छठपूजा पर प्रदेशवासियों को बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।



कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि प्रमुख त्योहारों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। सभी क्षेत्रों को ट्रिपिंग विहीन अनवरत बिजली आपूर्ति करने के निर्देश डिस्काम के प्रबंध निदेशक से लेकर मुख्य अभियंताओं तक को दिए गए हैं।

इसके लिए सभी डिस्काम स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। कारपोरेशन मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसकी मानीटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अध्यक्ष ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। लोकल फाल्ट को न्यूनतम समय में ठीक करने के लिए पर्याप्त मरम्मत गैंग की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।