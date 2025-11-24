दो बोरों में बांधकर नाले में फेंका गया युवक का शव, शिनाख्त नहीं; पुलिस जांच में जुटी
एक अज्ञात युवक का शव दो बोरों में बांधकर नाले में फेंका हुआ पाया गया। पुलिस को अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गौतमखेड़ा गांव में बांक नाले में एक युवक का दो बोरों में बंधा शव मिला। टहलने निकले राहगीरों की सूचना पर निगोहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर छानबीन की है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लोग हत्या के बाद शव फेंके जाने की बात कह रहे हैं।
सोमवार को गौतम खेड़ा के बाक नाले में लगभग 40 वर्षीय युवक का शव पानी में पड़ा मिला। शव बोरों में बंधा हुआ था। राहगीरों ने इसकी सूचना निगोहां पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर एसओ पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। बोरे में शव के साथ मौरंग गिट्टी भी भरी हुई थी।
पुलिस ने शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों से संपर्क किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मृतक के शरीर पर लाल रंग की शर्ट और काले रंग का लोवर व ईनर थी, लोवर की जेब में बीड़ी और दो रुपये के दो सिक्के भी पुलिस को मिले हैं।
शव को शिनाख्त के लिए पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है। एसओ अनुज तिवारी ने बताया कि आसपास के जिलों की पुलिस और अन्य सार्वजनिक स्थलों से भी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
