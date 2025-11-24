दो बोरों में बांधकर नाले में फेंका गया युवक का शव, शिनाख्त नहीं; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गौतमखेड़ा गांव में बांक नाले में एक युवक का दो बोरों में बंधा शव मिला। टहलने निकले राहगीरों की सूचना पर निगोहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर छानबीन की है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लोग हत्या के बाद शव फेंके जाने की बात कह रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को गौतम खेड़ा के बाक नाले में लगभग 40 वर्षीय युवक का शव पानी में पड़ा मिला। शव बोरों में बंधा हुआ था। राहगीरों ने इसकी सूचना निगोहां पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर एसओ पहुंचे और शव को बाहर निकलवाया। बोरे में शव के साथ मौरंग गिट्टी भी भरी हुई थी।

पुलिस ने शिनाख्त के लिए आसपास के ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों से संपर्क किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मृतक के शरीर पर लाल रंग की शर्ट और काले रंग का लोवर व ईनर थी, लोवर की जेब में बीड़ी और दो रुपये के दो सिक्के भी पुलिस को मिले हैं।