सीएम योगी के नेतृत्व में IIFT 2025 में राज्य के उत्पादों मिलेगी वैश्विक पहचान, उद्यमियों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 16 नवंबर को 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईएफटी ) में भाग लेने दिल्ली जाएंगे। जो इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की उपस्थिति को और मजबूती प्रदान करेगा। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे इस मेले में उत्तर प्रदेश एक “पार्टनर स्टेट” के रूप में अपनी “लोकल टू ग्लोबल” की नीति को प्रभावशाली प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, जिसमें राज्य की शिल्पकला, औद्योगिक क्षमता और उद्यमी नवाचार झलक रहे हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति राज्य के युवा उद्यमियों और प्रतिभागियों को प्रेरित करेगी, जो राज्य के विकास, रोजगार और अवसर निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

आईआईएफटी 2025 में उत्तर प्रदेश का पैवेलियन राज्य के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन की प्रभावशाली यात्रा को प्रदर्शित करता है। “न्यू उत्तर प्रदेश” की जीवंत झलक दिखाते हुए, यह पैवेलियन राज्य की अत्याधुनिक प्रगति, प्रमुख योजनाओं और उभरते सेक्टर्स को उजागर करेगा साथ ही प्रदेश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। व्यापार मेले में राज्य की ओर से लगाये जा रहे ओडीओपी स्टॉल में हस्तशिल्प, वस्त्र, लेदर उत्पाद और कृषि आधारित वस्तुओं से लेकर एमएसएमई और महिला भागीदारी वाले उद्यमों और इनोवेशन प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इन स्टॉलों में सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी ओडीओपी योजना के तहत विभिन्न शहरों के उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश आईआईएफटी 2025 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) कार्यक्रम को विशेष फोकस के साथ वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। एक पार्टनर स्टेट के रूप में, यूपी 2,750 से अधिक प्रदर्शकों और 343 ओडीओपी-केन्द्रित स्टॉल के साथ राज्य की समृद्ध विरासत और उभरते उद्योगों का भव्य प्रदर्शन कर रहा आगरा का प्रसिद्ध पेठा, बनारस की बारीक कला, भदोही के विश्वप्रसिद्ध कालीन और मेरठ के उच्च गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स गुड्स जैसे उत्पाद एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगे। उन्नत पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ ये ओडीओपी उत्पाद अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे।

युवाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण उद्योगों को मज़बूत करने और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित सीएम योगी की दूरदर्शी सोच ने आईआईएफटी जैसे वैश्विक मंचों पर उत्तर प्रदेश की पहचान को नया मुकाम दिया है। 150 से अधिक स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को समर्थन देने पर सरकार का जोर, समावेशी और भविष्य-केन्द्रित विकास की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। इस वर्ष आईआईएफटी युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। राज्य के युवाओं के इनोवेशन और स्टार्टअप्स को व्यापार मेले के माध्यम से निवेश आकर्षित करने और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही महिला उद्यमी, जो आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक हैं, अपने उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेंगी। कार्यशालाओं, नेटवर्किंग सत्रों और वैश्विक निवेशकों से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवा और महिला उद्यमियों को नये अवसर प्रदान करेगा।

आईआईएफटी 2025 प्रदर्शनी से आगे बढ़कर एक रणनीतिक व्यवसायिक मंच के रूप में भी काम कर रहा है। ओडीओपी उद्यमी वैश्विक निवेशकों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ लक्षित बीटूबी बैठकों में शामिल होंगे। इन चर्चाओं से नए निर्यात के नये मार्ग खुलने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और वैश्विक व्यापार परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की उपस्थिति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की उम्मीद है।

वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे रक्षा मंत्री और सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शौर्य, त्याग व बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना ऊदा देवी पासी का रविवार को बलिदान दिवस है। इस दौरान स्वाभिमान समारोह का भी उद्घाटन होगा। यह आयोजन रविवार सुबह 10 बजे सेक्टर-19 वृंदावन कॉलोनी, पासी चौराहे पर होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।