Ujjwala Yojana: योगी सरकार ने दीपावली पर दिया फ्री सिलेंडर का तोहफा, इन लोगों के खाते में आएंगे पैसे

दीपावली पर लखनऊ में सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया गया है जिससे 2.25 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी जिसका खर्च सरकार उठाएगी। यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर सरकार ने गरीबों को जो निशुल्क सिलिंडर का उपहार दिया है उसका लाभ लखनऊ के करीब सवा दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकोे को मिलेगा। अक्टूबर माह में सिलिंडर के लिए बुकिंग कराने पर पूरी सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ के जिलापूर्ति अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि लखनऊ में उज्जवला के तहत सवा दो लाख के करीब कनेक्शन हैं। उज्ज्वला लाभार्थिय को हर 14.2 किलो के सिलिंडर पर प्रति सिलेंडर रुपए तीन सौ तक की सब्सिडी मिल रही है।

अब जबकि सरकार ने दीपावली पर निशुल्क सिलिंडर देने की घोषणा की है सरकार की तरफ से इसकी पूरी धनराशि वहन की जाएगी। अक्टूबर माह में जो भी उपभोक्ता सिलिंडर लेगा सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी। उज्जवला की पात्र महिला को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। पहली बार रिफिल का पैसा नहीं चार्ज किया जाता है सरकार अपनी तरफ से देती है। उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर तीन सौ रुपये की सब्सिडी मिल रही है। एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलिंडर पर ही यह सब्सिडी लागू है।