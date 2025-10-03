Language
    Ujjwala Yojana: योगी सरकार ने दीपावली पर दिया फ्री सिलेंडर का तोहफा, इन लोगों के खाते में आएंगे पैसे

    By Rajeev Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    दीपावली पर लखनऊ में सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया गया है जिससे 2.25 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर पर 300 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी जिसका खर्च सरकार उठाएगी। यह लाभ आयकर देने वालों और उच्च आय वाले परिवारों को नहीं मिलेगा।

    सवा दो लाख कनेक्शक धारकों को मिलेगा निशुल्क सिलिंडर का उपहार

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर सरकार ने गरीबों को जो निशुल्क सिलिंडर का उपहार दिया है उसका लाभ लखनऊ के करीब सवा दो लाख से अधिक कनेक्शन धारकोे को मिलेगा। अक्टूबर माह में सिलिंडर के लिए बुकिंग कराने पर पूरी सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में भेज दी जाएगी।

    लखनऊ के जिलापूर्ति अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि लखनऊ में उज्जवला के तहत सवा दो लाख के करीब कनेक्शन हैं। उज्ज्वला लाभार्थिय को हर 14.2 किलो के सिलिंडर पर प्रति सिलेंडर रुपए तीन सौ तक की सब्सिडी मिल रही है।

    अब जबकि सरकार ने दीपावली पर निशुल्क सिलिंडर देने की घोषणा की है सरकार की तरफ से इसकी पूरी धनराशि वहन की जाएगी। अक्टूबर माह में जो भी उपभोक्ता सिलिंडर लेगा सब्सिडी उसके खाते में भेज दी जाएगी।

    उज्जवला की पात्र महिला को मुफ़्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। पहली बार रिफिल का पैसा नहीं चार्ज किया जाता है सरकार अपनी तरफ से देती है। उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर तीन सौ रुपये की सब्सिडी मिल रही है। एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलिंडर पर ही यह सब्सिडी लागू है।

    इन लोगों को नहीं मिलेगा उज्जवला का लाभ

    जिनके घर का कोई भी सदस्य आयकर देता है। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में कार्यरत व्यक्ति या पेंशनभोगी। जिनकी आय या वेतन दस हजार रुपये मासिक से अधिक हो।

    चार पहिया वाहन वाले परिवारों को। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसानों को। पहले से एलपीजी कनेक्शन धारक परिवार है तो। इसके अलावा समृद्ध परिवार जिन्हें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में गरीब की श्रेणी में नहीं रखा गया है।