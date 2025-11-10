मुजफ्फरनगर के छात्र उज्ज्वल का आत्महत्या मामला, कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बा निवासी बीए के छात्र उज्ज्वल राणा की आत्महत्या के मामले की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग से कराने मांग की है।

उन्होंने कहा है कि फीस के 5250 रुपये बकाया होने के कारण उज्ज्वल की आत्महत्या ने केंद्र व राज्य सरकार की व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है। यह घटना मात्र एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की ध्वस्त होती शिक्षा व्यवस्था का भयावह चेहरा उजागर करती है।