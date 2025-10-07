Language
    UGC ने जारी की दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की सूची, विद्यार्थियों को ODL कोर्स में प्रवेश का एक और मौका

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सत्र 2025-26 के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले उत्तर प्रदेश के आठ उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की है। छात्र 15 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते हैं। यूजीसी के अनुसार नियमों का पालन अनिवार्य है और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस सूची में एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ और यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थान शामिल हैं।

    विद्यार्थियों को 15 तक ओडीएल कोर्स में प्रवेश का मौका

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 (जुलाई-अगस्त 2025 से शुरू) के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल ) प्रोग्राम चलाने वाले मान्यता प्राप्त प्रदेश के आठ उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की है। इसमें विद्यार्थियों को 15 अक्टूबर तक प्रवेश का मौका है।

    यूजीसी ने 2020 के नियमों और उनके संशोधनों के तहत पात्र विश्वविद्यालयों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों के आधार पर ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है जो नियमानुसार ओडीएल पाठ्यक्रम चला सकते हैं।

    यूजीसी के मुताबिक 15 अक्टूबर 2025 तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में छात्रों का दाखिला किया जा सकेगा और प्रवेश संबंधी डाटा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (डीईबी) वेब पोर्टल पर जमा करना होगा।

    इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों को मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे विषयों के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एआइसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

    हालांकि, डीम्ड विश्वविद्यालयों को इन कोर्सों के लिए एआइसीटीई से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना जरूरी होगा। यूजीसी ने यह भी साफ किया है कि सभी विश्वविद्यालय प्रवेश योग्यता, कोर्स अवधि, क्रेडिट और दाखिले की प्रक्रिया जैसे नियमों का पालन करें।

    यदि किसी संस्थान द्वारा गलत जानकारी दी गई या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

    यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर यूपी के एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, शोभित इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी डीम्ड यूनिवर्सिटी मेरठ, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद और आइआइएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ की सूची जारी की है। जहां अलग- अलग पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत संचालित करने की अनुमति दी गई है।